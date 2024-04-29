В Кинешме и Юрьевце Ивановской области открылась туристическая навигация

Круизные компании запланировали в этом году порядка 500 судозаходов в волжские города регионаПервые круизные лайнеры в рамках туристической навигации 2024 года приняли 28 апреля волжские города Ивановской области Кинешма и Юрьевец.
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