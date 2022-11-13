О чем идут тайные переговоры России и США

Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета В последнее время все больше сообщений о том, что между главными антагонистами международной политики - Россией и США - ведутся, тем не менее, переговоры.
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