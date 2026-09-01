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Новости Липецка

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В Липецкой области судят супругов за за 35 нелегальных бутылок и 1588 пачек сигарет

В Липецкой области судят супругов за за 35 нелегальных бутылок и 1588 пачек сигарет

У семейной пары часть товара была с поддельными спецмарками.В Краснинском округе Липецкой области завершено расследование уголовного дела против супругов, торговавших немаркированным алкоголем и сигаретами.

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