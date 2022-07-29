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Жигулев о будущем: «Есть несколько предложений — из РПЛ и зарубежных лиг. После ситуации в Польше не хочу пока ехать за границу»

Экс-хавбек «Краснодара» Илья Жигулев рассказал о вариантах трудоустройства. Этим летом 26-летний игрок проходил просмотр в «Спартаке», но контракт ему не предложили.

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