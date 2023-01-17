Новости, события, факты

146 034 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    И еще раз: США сейчас борются за свою запредельную гегемонию над ВСЕМ МИРОМ. А Россия просто попросила их немного пот...Егор Холмогоров. ...
  • Natalija Osminina
    Я Вам обрисовала единственный вариант выживания России. Вы  стоите на своем- Россия должна сдохнуть. Вот непременно, ...Егор Холмогоров. ...
  • Natalija Osminina
    Ну, не нравится Вам мой вариант будущего, значит, всем предстоит бесславно сдохнуть, даже не попав в Рай. В Рай, как ...Егор Холмогоров. ...

Капиталистическая «лампочка Ильича», квартирный вопрос Юрия Никулина и командная работа в бизнесе

Капиталистическая «лампочка Ильича», квартирный вопрос Юрия Никулина и командная работа в бизнесе

1. Любопытные подробности о корнях столь почитаемой современными коммунистами «лампочки Ильича». Оказывается, и здесь не обошлось без капиталистов (ссылка):  Средства на первую в стране сельскую электростанцию в деревне Кашино (Московская обл.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх