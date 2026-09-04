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Царьград

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TrendForce: Apple поднимет цены на iPhone из-за кризиса памяти

TrendForce: Apple поднимет цены на iPhone из-за кризиса памяти

Apple столкнулась с проблемами памяти и повысит цены на смартфоны до 20%. iPhone 18 Pro возможно будет стоить 1300 долларов.

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