Разработчики Warframe рассказали о мероприятиях в рамках выставки PAX East*...

Разработчики Warframe рассказали о мероприятиях в рамках выставки PAX EastВ преддверии выставки PAX East команда Warframe выпустила новое видео с заметками разработчиков, в котором рассказала о своем присутствии в Бостоне на этой неделе и о том, чего мы можем ожидать, а также о будущем своих игрЧитать дальше → источник#Warframe.