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Ровные стены за один день без шпаклевки: эта технология знакома по потолкам, но работает и вертикально

Ровные стены за один день без шпаклевки: эта технология знакома по потолкам, но работает и вертикально

Ровные стены за один день – без штукатурки, без грязи и без ожидания. И это не рекламный трюк, а технология, которая стала альтернативой традиционной «мокрой» отделке в квартирах и офисах.

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