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Внук Шарля де Голля призвал приложить все усилия ради борьбы за мир

Внук Шарля де Голля призвал приложить все усилия ради борьбы за мир

Борьба за мир во всем мире требует максимального возможного вложения всех сил и воли. Об этом 11 мая заявил внук президента Франции в 1958–1969 годах Шарля де Голля и зампредседателя жюри Международной премии мира имени Льва Николаевича Толстого Пьер де Голль.

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