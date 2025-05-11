Внук Шарля де Голля призвал приложить все усилия ради борьбы за мир

Борьба за мир во всем мире требует максимального возможного вложения всех сил и воли. Об этом 11 мая заявил внук президента Франции в 1958–1969 годах Шарля де Голля и зампредседателя жюри Международной премии мира имени Льва Николаевича Толстого Пьер де Голль.