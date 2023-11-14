Оператор «Мира» одобрил прием платежей российскими банками за границей

Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») одобряет использование российскими банками своих терминалов для оплаты за границей — банкам могут дать дополнительные разъяснения по этому вопросу, заявил глава НСПК Владимир Комлев.
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