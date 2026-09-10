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Царьград

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Путин сообщил о завершении окружения 2000 бойцов ВСУ в Харькове

Путин сообщил о завершении окружения 2000 бойцов ВСУ в Харькове

В Волчанском котле увеличивается число сдающихся в плен украинских солдат. Замглавы администрации Харьковской области Евгений Лисняк сообщил о планах по ликвидации окруженной группировки из 2000 человек.

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