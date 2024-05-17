В Британии обеспокоились последствиями ответа РФ на поставки Storm Shadow ВСУ

Член палаты общин парламента Великобритании Фабиан Хэмилтон выразил беспокойство из-за возможного ответа России на передачу Киеву ракет дальнобойных ракет Storm Shadow и попросил министра обороны королевства Гранта Шэппса оценить этот сценарий.
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