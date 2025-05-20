В Россию ужесточат борьбу с «серыми» дилерами Lixiang: их накажут за сайты, рекламные баннеры и вывески с упоминанием марки Li Auto

Компания Sinomach Auto, которая с недавнего времени выступает официальным импортером автомобилей Lixiang в Россию, заявила о запуске новых мер, направленных на обеспечение прозрачной работы дилерской сети бренда Li Auto в нашей стране.
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