Газета.ру

7 763 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Ермоленко
    Ну, и почему не бабахнуть нашим оружием по скоплению всушников? Чего ждут наши военноначпльники? Пока начнут гибнуть ...Рогов заявил, что...
  • Василий Блохин
    Гадают как на ромашке,передадут не передадут.А вот когда передадут,или сами хлопнут по украине то поздно будет пить б...Мирошник: Будапеш...
  • Starley Вячеслав
    И кому верить?Военкор Лисицын з...

Беременная Катя Гордон оказалась в больнице

Беременная Катя Гордон оказалась в больнице

Беременная правозащитница Катя Гордон оказалась в больнице. Фото журналистки из клиники опубликовала в соцсетях ее подруга телеведущая Лера Кудрявцева без объяснения причин, поэтому адвокат решила выйти на связь с подписчиками, чтобы их успокоить.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх