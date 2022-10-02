Беременная Катя Гордон оказалась в больнице

Беременная правозащитница Катя Гордон оказалась в больнице. Фото журналистки из клиники опубликовала в соцсетях ее подруга телеведущая Лера Кудрявцева без объяснения причин, поэтому адвокат решила выйти на связь с подписчиками, чтобы их успокоить.