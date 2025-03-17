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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игроки «Локомотива» не притронулись к Кубку Континента на церемонии награждения

Игроки «Локомотива» не притронулись к Кубку Континента на церемонии награждения

Команда под руководством Игоря Никитина обыграла «Адмирал» (4:1) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

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