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Трамп заявил, что хранил секретные документы среди одежды для гольфа

Трамп заявил, что хранил секретные документы среди одежды для гольфа

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, который обвиняется в ненадлежащим хранении секретных документов, выступил с заявлением о том, что хранил их у себя дома «вперемешку со всякими вещами, футболками для гольфа, одеждой».

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