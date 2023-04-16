Леди Mail.ru

138 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ракитин
    Как же высоко себя ценит этот кабацкий хрипун, называющий себя певцом.«10 миллионов — и...
  • виктор комягин
    Вонючая кривоногая пачкунья💩💩💩💩💩 убогая жидовская тварь🤮🤮🤮🤮🤮Кристина Орбакайт...
  • Арлег Сварогов
    А ещё посетили туалетСемейный выход: п...

«Она послана мне Богом». Игорь Петренко впервые рассказал о молодой жене

«Она послана мне Богом». Игорь Петренко впервые рассказал о молодой жене

«Она послана мне Богом». Игорь Петренко впервые рассказал о молодой женеИгорь Петренко с женойРоссийский актер Игорь Петренко в интервью «АиФ» впервые рассказал о своей молодой супруге, актрисе Кристине Бродской, которая родила ему трех дочерей.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх