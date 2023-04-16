«Она послана мне Богом». Игорь Петренко впервые рассказал о молодой жене

«Она послана мне Богом». Игорь Петренко впервые рассказал о молодой женеИгорь Петренко с женойРоссийский актер Игорь Петренко в интервью «АиФ» впервые рассказал о своей молодой супруге, актрисе Кристине Бродской, которая родила ему трех дочерей.