Глава Адыгеи проверил новые агрохозяйства

Глава Адыгеи ознакомился с ходом реализации проекта по закладке яблоневого сада и ягодников Глава Адыгеи Мурат Кумпилов побывал в двух садоводческих хозяйствах республики, где выращивают яблоки, а также ежевику и голубику.