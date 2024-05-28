Профсоюз пограничников Финляндии отказался брать на себя ответственность по новому закону о мигрантах, который позволит депортировать просителей убежища обратно в РФ, «даже если Россия не хочет их принимать».
Финляндия готовится к шоу с мигрантами
Комментарии
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Eduard
Всё это беззаконие.Принимая сотни тысяч украинцев власть Финляндии проблемой ставит десяток арабов!
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17 час.
Eduard
Все давнозаметили,что у власти в Европе сидят рабы-шизофреники.Всё что они делаю все незаконно и преступно.Россияне не разбойники,а фины не "Святощи"!
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17 час.
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