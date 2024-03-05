Бизнесмена из Сочи заподозрили в растлении сына

В Краснодарском крае бизнесмена заподозрили в растлении собственного сына. Как сообщил источник РЕН ТВ, житель города Сочи стал фигурантом уголовного дела по статье "Насильственные действия сексуального характера".
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