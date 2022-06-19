Fashion: Что такое анти-мода, или как выглядеть стильно тому, кто устал от трендов

Еще недавно можно было с уверенностью сказать, что в моде, а что безнадежно устарело. Сегодня же изобретения дизайнеров, находки модных блогеров и решения стилистов невероятно разнообразны, а объекты желания сменяют друг друга с космической скоростью – сегодня все иконы стиля появляются в «уродливых» кроссовках, завтра – в босоножках кислотных цветов… Как тут уследить за всем? Так и появляются «тренды для тех, кто устал от трендов».
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