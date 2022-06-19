Культурология.рф

42 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Шаповалов
    Миллионера на миллиардера поменять не грех, впрочем, как и из миллиардера сделать миллионера.Art: 6 известных ...
  • Николай Берлизов
    Вообще-то висячие сады строились по приказу вавилонского царя Навуходоносора II (605-562 гг. до н.э.) для его жены ми...История и археоло...
  • Александр Маркитанов
    вы правыСовременное искус...

Fashion: Что такое анти-мода, или как выглядеть стильно тому, кто устал от трендов

Fashion: Что такое анти-мода, или как выглядеть стильно тому, кто устал от трендов

Еще недавно можно было с уверенностью сказать, что в моде, а что безнадежно устарело. Сегодня же изобретения дизайнеров, находки модных блогеров и решения стилистов невероятно разнообразны, а объекты желания сменяют друг друга с космической скоростью – сегодня все иконы стиля появляются в «уродливых» кроссовках, завтра – в босоножках кислотных цветов… Как тут уследить за всем? Так и появляются «тренды для тех, кто устал от трендов».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх