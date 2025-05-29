SZ: Путин должен быть готов к санкциям США и ЕС из-за Украины

Президент России Владимир Путин должен быть готов к тому, что США совместно с Европой введут новые антироссийские санкции в случае отсутствия прогресса по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль.
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