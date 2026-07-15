There are enough missiles and "Geraniums" for everyone: The Ministry of Defense made an unexpected statement

The Russian Defense Ministry made an unexpected statement amid strikes on the ports of Ukraine. The ministry commented on the ongoing massive strikes on Ukrainian ports and vessels involved in the interests of the Armed Forces of Ukraine.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)