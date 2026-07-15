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The Eurasia Daily news agency

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There are enough missiles and "Geraniums" for everyone: The Ministry of Defense made an unexpected statement

There are enough missiles and "Geraniums" for everyone: The Ministry of Defense made an unexpected statement

The Russian Defense Ministry made an unexpected statement amid strikes on the ports of Ukraine. The ministry commented on the ongoing massive strikes on Ukrainian ports and vessels involved in the interests of the Armed Forces of Ukraine.

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