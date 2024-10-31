В Госдепе заявили об обеспокоенности планом победы Зеленского среди союзников США

Некоторые пункты «Плана победы» президента Украины Владимира Зеленского (срок полномочий истек 20 мая) вызвали обеспокоенность у ряда союзников США на фоне информации о возможном участии войск КНДР в военном конфликте на стороне России.
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