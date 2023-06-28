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Суд вынес приговор депутату Заксобрания Глебу Поповцеву по делу о мошенничестве

Суд вынес приговор депутату Заксобрания Глебу Поповцеву по делу о мошенничестве

Депутат Глеб Поповцев признан виновным в мошенничестве. Октябрьский районный суд Новосибирска признал депутата Законодательного собрания региона Глеба Поповцева виновным в мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере.

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