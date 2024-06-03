Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Спецназ ГУР «Сонечко»

Спецназ ГУР «Сонечко»

Очередное подразделение, созданное для несения грозного имени ГУР, но что по факту оно из себя представляет?   Позиционируется подразделение как ДРБ, но по сути — как и «Братство», просто линейная пехота в мультикаме и с боеприпасами калибров НАТО, не способная штурмовать ничего сложнее ларька с семечками.

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