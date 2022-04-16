Продуктовый инженер напомнил о бактериях, размножающихся в шоколаде и сыре

Продовольственные товары могут содержать в себе представителей до 15 различных групп пищевых бактерий, которые провоцируют появление более 250 заболеваний у людей, заявил в субботу, 16 апреля, глава Ассоциации продуктовых инженеров Абдуссамед Бойу.