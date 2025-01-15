Чем концентрат стеклоомывайки лучше изопропиловой жидкости

Зачем приобретать стеклоомывающую жидкость в виде концентрата, требующего разбавления водой, если на каждом углу продают готовые стеклоомывайки? Основной аргумент, который приводят в их пользу, обычно звучит так: на сильном морозе это точно не превратится в лед.
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