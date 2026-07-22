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Два года судов после трагедии: как балерина Анастасия Колегова отстаивала наследство сенатора Тарасова в споре с дочерью Алисы Фрейндлих

Два года судов после трагедии: как балерина Анастасия Колегова отстаивала наследство сенатора Тарасова в споре с дочерью Алисы Фрейндлих

Брак балерины Анастасии Колеговой и бывшего сенатора Сергея Тарасова продлился всего полтора месяца и завершился трагически.

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