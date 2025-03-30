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Ребёнок рассказал о "монстре" под кроватью: няня обнаружила необычную находку

Ребёнок рассказал о "монстре" под кроватью: няня обнаружила необычную находку

Няня решила доказать ребёнку, что под кроватью нет монстра, но обнаружила там мужчину.После жалоб ребёнка на то, что под его кроватью живёт монстр, няня решила заглянуть туда и наткнулась на мужчину: был пойман опасный преступник.

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