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«Овечкину можно сыграть один матч за «Динамо» и красиво уйти. Если он будет играть весь сезон за бело-голубых, это поднимет популярность КХЛ». Каменский о капитане «Вашингтона»

Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский прокомментировал возможность перехода Александра Овечкина на фоне решения форварда « Вашингтона » завершить карьеру в НХЛ в конце этого сезона.

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