✅ Центр содействия гражданам в Гурзуфе работает в активном режиме В поселке уже вторые сутки нет электричества.
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✅ Центр содействия гражданам в Гурзуфе работает в активном режиме В поселке уже вторые сутки нет электричества.