Как крестьяне быстро разобрались, что при Советской власти лучше всего быть продавцом

В воспоминаниях художника Коровина есть прекрасный момент, который очень хорошо показывает, что простой народ – крестьяне и небогатые обыватели очень быстро разобрались с тем, кому при Советской власти жить станет лучше всего.
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