Virginia Mayo/AP/TASS Конфликт на Украине стал развиваться с небывалой скоростью. Когда под ударами России Киев погрузился во тьму, когда начала выключаться канализация, а трамваи встали, когда мосты отрезали правый берег от левого, а Верховная рада спустилась в подвал, чтобы продолжать поддерживать войну,все-таки нашлись несколько политиков, которые решили, что надо военные действия заканчивать, причем не так, как этого требует у Европы и США глава киевского режима Владимир Зеленский: мол, надавите на Россию, наложите еще санкций, пусть она остановится.