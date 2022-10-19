Закон, порядок, государство

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В Курганской области экипажем ДПС задержан оптовый наркокурьер, перевозивший в автомобиле «синтетику»

В Курганской области экипажем ДПС задержан оптовый наркокурьер, перевозивший в автомобиле «синтетику»

Инспекторами специализированного взвода УГИБДД УМВД России по Курганской области в ночное время на автодороге Шадринск – Ялуторовск обнаружен стоящий автомобиль «Лексус», водитель которого вел себя подозрительно.

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