Взорвана крепость ВСУ в ДНР, боевики в ловушке: главная новость 29 июля

Российские войска не снижают наступательный темп на донецком направлении. 27 июля подразделения группировки «Центр» решительными действиями освободили населённый пункт Торское, а уже на следующий день, 28 июля, заняли Красный Кут.
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