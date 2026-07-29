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Аргументы и Факты

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Взорвана крепость ВСУ в ДНР, боевики в ловушке: главная новость 29 июля

Взорвана крепость ВСУ в ДНР, боевики в ловушке: главная новость 29 июля

Российские войска не снижают наступательный темп на донецком направлении. 27 июля подразделения группировки «Центр» решительными действиями освободили населённый пункт Торское, а уже на следующий день, 28 июля, заняли Красный Кут.

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