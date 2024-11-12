Долгожданное приобретение: FESCO приняла в состав флота контейнеровоз «Капитан Малахов»

Транспортная группа FESCO приняла в состав флота контейнеровоз «Капитан Малахов». Торжественная церемония по случаю его прибытия в порт Владивосток состоялась 11 ноября на третьем причале Владивостокского морского торгового порта (ВМТП, входит в FESCO).