Ивановская область в числе отстающих по темпам уборки зерновых

Из-за проблем с экспортом и логистикой, а также погоды, темпы уборки зерновых в Ивановской области оказались одними из самых низких в ЦФО: к 1 августа убрано лишь 0,6% площадей.
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