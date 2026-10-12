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Ивановские новости

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Ивановская область в числе отстающих по темпам уборки зерновых

Ивановская область в числе отстающих по темпам уборки зерновых

Из-за проблем с экспортом и логистикой, а также погоды, темпы уборки зерновых в Ивановской области оказались одними из самых низких в ЦФО: к 1 августа убрано лишь 0,6% площадей.

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