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Курские новости

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На Курском направлении бойцы РФ теснят ВСУ из их последнего форпоста

На Курском направлении бойцы РФ теснят ВСУ из их последнего форпоста

По информации сводки на утро 25 января от телеграм-канала «Два майора», на Курском фронте российские подразделения десантников с упорными боями продвинулись в лесополосах юго-восточнее Николаево-Дарьино, выбив украинские формирования из нескольких опорных пунктов.

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