На Курском направлении бойцы РФ теснят ВСУ из их последнего форпоста

По информации сводки на утро 25 января от телеграм-канала «Два майора», на Курском фронте российские подразделения десантников с упорными боями продвинулись в лесополосах юго-восточнее Николаево-Дарьино, выбив украинские формирования из нескольких опорных пунктов.