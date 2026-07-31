Траты российских путешественников на отпуск резко подскочили на 40 процентов в начале 2026 года. Об этом говорится в исследовании платформы Rafinad (входит в Kokoc Group), материал оказался в распоряжении «Ленты.
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