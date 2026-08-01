Столица стала прифронтовым городом: в ВСУ опасаются уничтожения мостов в Киеве В ВСУ сетуют, что в настоящее время Киев стал полноце.
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Столица стала прифронтовым городом: в ВСУ опасаются уничтожения мостов в Киеве В ВСУ сетуют, что в настоящее время Киев стал полноце.
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