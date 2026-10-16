Ситуация в Волынской области остается критической, сообщают украинские ресурсы. Луцк готовится к отключению света минимум на сутки после ударов по двум подстанциям.
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