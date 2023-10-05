Овчарка президента Байдена покинула Белый дом из-за агрессивного поведения

По информации телеканала Fox News, президент США Джо Байден и его супруга Джилл приняли решение не держать свою немецкую овчарку по кличке Коммандер в Белом доме из-за ее агрессивного поведения по отношению к сотрудникам.
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