Рост числа шоурумов китайских брендов замедлился

Экспансия китайских брендов на рынке автосалонов России замедлилась. По данным аналитиков, доля китайских автомобилей в общем числе шоурумов остановилась на уровне 65% из общего числа салонов по всей России, а их около 4 тысяч.
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