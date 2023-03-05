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У «Тампы» 0 бросков во 2-м периоде матча с «Каролиной». За 40 минут игры – всего 4

«Тампа» ни разу не бросила по воротам «Каролины» во втором периоде. «Хариккейнс» и «Лайтнинг» проводят встречу в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

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