В Калужской области осудили сотрудницу ЗАГСа за организацию нелегальной миграции

В Обнинске перед судом предстала 34-летняя жительница Московской области, которая в составе преступной группы лиц способствовала нелегальной миграции иностранцевВ Обнинске перед судом предстала 34-летняя жительница Московской области, которая в составе преступной группы лиц способствовала нелегальной миграции иностранцев.
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