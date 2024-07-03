В Калужской области осудили сотрудницу ЗАГСа за организацию нелегальной миграции

В Обнинске перед судом предстала 34-летняя жительница Московской области, которая в составе преступной группы лиц способствовала нелегальной миграции иностранцевВ Обнинске перед судом предстала 34-летняя жительница Московской области, которая в составе преступной группы лиц способствовала нелегальной миграции иностранцев.