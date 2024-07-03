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Калужские новости

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В Калужской области осудили сотрудницу ЗАГСа за организацию нелегальной миграции

В Калужской области осудили сотрудницу ЗАГСа за организацию нелегальной миграции

В Обнинске перед судом предстала 34-летняя жительница Московской области, которая в составе преступной группы лиц способствовала нелегальной миграции иностранцевВ Обнинске перед судом предстала 34-летняя жительница Московской области, которая в составе преступной группы лиц способствовала нелегальной миграции иностранцев.

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