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Тренер «Селтика»: «Мы показали, что можем представлять угрозу для «Баварии»

Тренер «Селтика»: «Мы показали, что можем представлять угрозу для «Баварии»

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс прокомментировал поражение в первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов от «Баварии» (1:2).

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