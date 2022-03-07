В рамках акции «8 Марта - В каждый Дом» в Республике Алтай сотрудники полиции поздравили женщин, чьи мужья – сотрудники органов внутренних дел, сегодня находятся в служебных командировках

В преддверии Международного женского дня сотрудники министерства внутренних дел по Республике Алтай побывали в гостях в семьях, чьи мужья и отцы, являясь сотрудниками органов внутренних дел, сегодня находятся в служебных командировках на территории Северо-Кавказского региона.