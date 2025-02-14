Трамп может изменить свою позицию? Вице-президент США делится прогнозами

Вэнс выразил уверенность, что переговоры приведут к неожиданному для многих соглашению. Он подчеркнул открытость президента Трампа к различным вариантам и его готовность к компромиссам ради достижения договоренностей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии