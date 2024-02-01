В Крыму благоустроят 40 общественных и 109 дворовых территорий

В текущем году в республике планируется установить 143 детских и спортивных площадки, 1159 контейнерных площадок, благоустроить 40 общественных и 109 дворовых территорий Об этом в своём Telegram-канале сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
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